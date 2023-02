Fortitudo, niente gara con il Torino per la convocazione in nazionale di Mayfield: ecco quando si giocherà

Rinviata la gara tra la Fortitudo Agrigento e Torino per la convocazione in nazionale di DeMario Mayfield con l'Iraq. La gara sarà recuperata infatti il prossimo 15 marzo. Dopo la sconfitta di Roma la Fortitudo tornerà quindi in campo il 26 febbraio in trasferta contro Treviglio, il 5 marzo al Palamoncada contro Piacenza per poi affrontare Torino ed infine, nell'ultima giornata di regular season, Monferrato in trasferta.