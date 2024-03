Nuovo cambio di allenatore in casa Fortitudo: esonerato Marco Calvani, richiamato Damiano Pilot

A guidare la Fortitudo Agrigento è tornato Damiano Pilot: Marco Calvani è stato esonerato. Momento particolarmente delicato per squadra che non viveva una stagione così negativa da almeno 10 anni. Dopo una sola vittoria su 11 partite viene esonerato dunque Marco Calvani che non sarebbe riuscito nell’intento di stimolare l'ambiente come ci si aspettava al suo arrivo. Pilot viene richiamato per riportare la serenità nello spogliatoio e quella vittoria che ormai manca da molto tempo con 4 giornate a disposizione della fase a orologio.

Il presidente della Fortitudo Agrigento Gabriele Moncada analizza il momento ma non molla la speranza di salvare la squadra in Serie A2: “E' nostro dovere provarci fino alla fine e se così non fosse siamo pronti a ripartire, noi non vogliamo pensare solo al 2024 ma al 2027. Il futuro della Fortitudo Agrigento sarà sempre di più nelle mani del nostro vivaio giovanile che cercheremo di far crescere il più possibile”.