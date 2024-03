Arbitri, l’agrigentino Matteo Piazza selezionato tra i migliori 10 italiani per i “Paris world games”

L’arbitro agrigentino Matteo Piazza figura tra i migliori 10 italiani scelti per dirigere i “Paris world games” in programma in Francia nel prossimo mese di giugno. Membro dell’Aia - Associazione italiana arbitri, Matteo Piazza farà un’esperienza davvero incredibile insieme ai migliori direttori di gara del Paese.

I “Paris world games” prevedono sfide di calcio, basket, palla a mano e rugby e dureranno circa 45 giorni, dai primi di giugno fino a metà luglio.

I “Giochi mondiali di Parigi” uniscono l'esperienza dei giochi sportivi globali con l'attrazione irresistibile che la città di Parigi rappresenta per i giovani di tutto il mondo. Le prime edizioni del torneo si sono svolte nel luglio 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.