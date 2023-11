Campionato regionale di Taekwondo, i ragazzi della “Albatros” di Lampedusa fanno il pieno di medaglie

Decisamente proficua la partecipazione della “Albatros” di Lampedusa al campionato regionale di Taekwond che si è appena concluso a Barcellona Pozzo di Gotto. I ragazzi guidati dal maestro Matteo Cammarata hanno conquistato 3 medaglie d’oro, 3 medaglie d’argento e un bronzo in diverse categorie. E c’è anche un quarto posto come società.

Ad accompagnare i ragazzi in questa avventura c’era anche il vice presidente Gaspare Cammarata.

In particolare Joele Bentifece ha vinto l’oro nella categoria cinture bianche; Orazio Brischetto ha vinto l’argento in cinture gialle e verdi; Luca Bartolo il bronzo in cinture gialle e verdi; Emily Cucina l’argento nelle cinture dalle gialle alle nere; Ilary Cucina l’argento nelel cinture gialle e verdi; Omaima Zouabi è medaglia d’oro nelle cinture gialle e verdi; Luca Cammarata anche lui oro nelle cinture blu e rosse.

La società ha ringraziato il dirigente scolastico Claudio Argento per avere concesso l’uso della palestra: “Un contributo importantissimo che ci ha permesso di raggiungere questi risultati”.