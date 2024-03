Vacanze agrigentine per Antonella Elia e Pietro Delle Piane: scatti social al teatro Pirandello

Era già stata ad Agrigento per impegni artistici ma è la prima volta che si gode la città dei templi e le zone circostanti con la spensieratezza di una turista. Antonella Elia ed il compagno Pietro Delle Piane, attore e doppiatore, ha trascorso due giorni nell’Agrigentino visitando in lungo e in largo la Valle e dirigendosi poi nelle zone di Favara e Aragona.

E’ stata anche al teatro Pirandello dove è stata immortalata sui social dall’assessore alla cultura, turismo e grandi eventi Costantino Ciulla che ha postato alcuni scatti su Instagram.

In piazza Municipio l’immancabile pranzo a base di arancine, pane e pizzette dei fratelli Dalli Cardillo.

“E’ stato bellissimo - ha commentato Costantino Ciulla - vedere il loro entusiasmo mentre ammiravano il teatro Pirandello, uno dei nostri gioielli. Antonella e Pietro hanno promesso di tornare presto”. I due si sono conosciuti nel 2019 e l’anno successivo hanno partecipato al reality “Temptation Island”. Sul profilo Instagram di Antonella tante "stories" per raccontare la sua passeggiata tra i templi: "Questa è la meraviglia delle meraviglie", ha commentato la showgirl.