La grande passione per la "Stigghiola”: tutto sullo street food agrigentino che arriva dai greci

Arancine, pane e panelle, sfincione, u pani ca meusa. Nella tradizione culinaria siciliana il cibo di strada regna sovrano e sono numerosi quei piatti antichi che hanno origini molto lontane e che oggi entrano a pieno titolo nella lista dello street food più amato. Anche gli agrigentini vanno pazzi per il cibo di strada e forse non tutti sanno che una buona parte di questi piatti affonda le radici nelle dominazioni che nei secoli hanno attraversato l’Isola, tra questi c’è senza dubbio la stigghiola. Ma perché si chiama così? Qual è la sua origine e soprattutto qual è stato il popolo a portare in Sicilia la specialità molta diffusa nel Palermitano e apprezzata dagli agrigentini e non solo? Scopriamolo.



Si può ben definire una versione sicula degli arrosticini preparata con budella di agnello e capretto arrotolate e infilzate in uno spiedino. Per il condimento solo sale, pepe, limone e prezzemolo. Si può gustare con o senza cipolla. Un’ esplosione di gusto per la carne cotta alla brace da assaporare ben calda. Una specialità degli “stigghiulari” che ancora oggi non manca nelle tavole dei siciliani.

Ma qual è l’origine di questo piatto? Intanto il termine deriva dal latino "extilia" e significa intestino e, budella. La pietanza sarebbe di origine greca, come molti piatti tipici della cucina siciliana, collegata al Kkoretsi, ovvero a una sorta di stigghiola gigante di agnello e cucinata alla brace e preparata dai greci soprattutto a Pasqua e poi arrivata fin noi nella versione che conosciamo. Da annoverare anche la "stigghiola viddana", in questo caso le budella sono avvolte in pezzi di fegato o nel cuore dell’animale. Celebri le stigghiole di Racalmuto.

Si tratta in generale di una pietanza della cucina popolare nata soprattutto nelle famiglie che non potevano permettersi altro che scarti di carne che si potevano recuperare e che invece oggi entrano fanno parte delle prelibatezze culinarie che la nostra ricca tradizione siciliana offre.