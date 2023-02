Cena di San Valentino, il menù afrodisiaco da preparare in casa

Preferite passare il San Valentino in un ambiente più intimo come quello di casa vostra ma non sapete cosa cucinare? Niente paura ecco a voi il menù giusto per dire ti amo al vostro partner e accendere la libido.

Menù San Valentino

Antipasto “Coppe d'amore”. E' un antipasto di pesce abbinato al pompelmo. Per prima cosa bisogna svuotare il pompelmo dopo averlo diviso a metà creando due coppe. Si prosegue tagliando a dadini la polpa con cui si riempono le coppe. A questo punto si passa a preparare gli scampi saltati in padella con olio e grani di pepe. Quando saranno pronti vanno posti nelle coppe e decorati con foglie di prezzemolo.

Il primo piatto riso “passion”. Si comincia con il riso che va cucinato e mantenuto al dente. Successivamente va scolato e posto in un recipiente di terracotta. A parte tagliare ananas e due spicchi di arancia. Nel frattempo saltare in padella i gamberoni e pepare. Tutto il condimento va aggiunto al riso. Si consiglia di mescolare unendo una buccia di lime grattuggiata. Per rendere più invitante il piatto guardine con buccia di arancia a spirali.

Secondo piatto gamberoni “bondage”. I gamberoni vanno avvolti nella pancetta e poi ricoperti con una foglia di alloro con uno stecchino per ciascun gamberone. Dopo aver aggiunto sale e pepe cucinare in padella con olio bollente e non dimenticate il peperoncino. Trasferiteli nei piatti aggiungendo il il sugo ottenuto precedentemente.

Dessert “Energy” - Tiramisù . Preparazione:300 g di mascarpone, 3 tuorli d’uovo, zucchero (1 cucchiaio e mezzo per tuorlo), biscotti savoiardi, caffè (lievemente zuccherato), cacao amaro in polvere. Sbattere i tuorli d’uovo con lo zucchero. Unire il mascarpone ottenendo una crema morbida. Inzuppare i savoiardi con il caffè e disporli in uno strato. Ricoprire lo strato di biscotti con la crema e ripetere l’operazione terminando con uno strato di crema. Porre in frigorifero per alcune ore. Spolverare infine con cacao amaro e servire freddo.