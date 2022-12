Notte di San Silvestro, i riti scaramantici per scacciare via la "malasorte"

C’è chi getta roba vecchia dalla finestra, chi mangia le lenticchie o 12 chicchi d’uva. Con l’arrivo della notte di San Silvestro soprattutto al Sud c’è chi non rinuncia a gesti scaramantici divenuti vecchie abitudini. Tra scettici e superstiziosi scopriamo le consuetudini diffuse per scacciare la malasorte.

Cosa mettere in tavola a Capodanno

Immancabili le lenticchie, simbolo di prosperità e quindi di denaro. La tradizione vuole che mangiarle da sole o con cotechino possano favorire guadagno, meglio se mangiate con le mani. Direttamente dalla Spagna arriva la credenza che mangiare 12 chicchi d’uva nera a mezzanotte, uno per ogni mese dell'anno che sta arrivando, garantirebbe l’entrata di denaro. In tavola non può mancare la melagrana simbolo di fertilità. Per allontanare la malasorte non si può rinunciare al peperoncino. E se non bastasse per allontanare gli spiriti maligni in Irlanda si getta una pagnotta di pane contro il muro. Inoltre si può anche donare una piccola scatola contenente sale che rappresenta il cibo, una moneta che simboleggia la prosperità e un pezzo di carbone che esprime il calore.

Rituali scaramantici

Il bacio sotto il vischio è un classico di buon auspicio per le coppie già nate e per l’inizio di un nuovo amore. Particolarmente diffusa in Sicilia la consuetudine a non cominciare nessun lavoro manuale né tantomeno lasciarlo in sospeso l’ultima sera dell’anno, l’accensione del fuoco inoltre è simbolo di energia per questo si accendono i fuochi. Cosa indossare a Capodanno? Per la notte biancheria intima rigorosamente rossa, la mattina dopo si dovrebbe indossare un capo di abbigliamento nuovo. La tradizione vuole inoltre che l’ultima notte dell’anno ci si liberi delle cose negative del passato da qui la tendenza a buttare oggetti vecchi e addirittura a gettarli dalla finestra. Rompere i piatti? Scaccerebbe via i demoni, si può rompere inoltre un solo bicchiere dopo il brindisi. Poco prima della mezzanotte inoltre si dovrebbe aprire la finestra di una stanza buia per far uscire gli spiriti maligni e chiudere la finestra di una stanza illuminata per non far uscir fuori quelli del bene. Di buon augurio per amore e soldi è quello di accendere per tutta la notte una candela verde, una bianca e una rossa.