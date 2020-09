La cucina etnica ad Agrigento: dove provarla

Sushi, kebab, zighinì, tandoori, empanada, gyros, hamburger, involtino primavera e polpo alla galiziana. La cucina etnica è sempre più trendy, sopratutto nelle grandi città. Quella che negli anni ’90 sembrava essere una moda passeggera, è invece divenuta un’abitudine radicata quasi nella metà della popolazione italiana. Gusto e risparmio ci hanno fatto avvicinare ai gusti delle altre popolazioni, in un melting pot che non rappresenta soltanto una fusione di sapori, ma pure di culture.

La cucina etnica piace e la tendenza è in crescita. Gli italiani preferiscono soprattutto la cucina araba, cinese e giapponese.

L’etnico non si mangia solo fuori casa, una delle ultime tendenze è di prepararlo direttamente fra le mura domestiche. Il 75% degli italiani dichiara di acquistare prodotti alimentari etnici, e lo fa soprattutto in supermercati della grande distribuzione o in piccoli negozi alimentari gestiti da stranieri.

Noi abbiamo selezionato i 6 ristoranti etnici dove poter gustare prelibatezze dal mondo.

Misushi: ristoratene giapponese e cinese dove poter gustare sushi, sashimi, noodles e involtini primavera.

Viale delle Dune, San Leone – Agrigento, tel. 3395918432

Ginger People&Food: ristorante che si ispira ai sapori della cucina africana, mediorientale e berbera. Ottimo il couscous.

Via Empedocle 21, Agrigento, tel. 0922556151

Momotaro: ristorante di cucina fusion asiatica, dove mangiare dai ravioli al vapore al riso alla cantonese.

Viale Leonardo Sciascia 204, Agrigento, tel. 0922606685

Gohan: ristorante di cucina fusion asiatica dove gustare dla sushi alla tempura.

Via Tirreno 3, Villagio Mosè, Agrigento, tel. 0922081744

Yoshi Sushi Bar: il primo sushi bar in città dove gustare bollicine e roll.

Piazzetta San Calogeri 17, Agrigento, yoshi.sushibar20@gmail.com

De Gustibus: locale in perfetto stile garage dove gustare ottimi hamburger e specialità della cucina americana.

Viale Mazzini 201, Agrigento, tel. 0922060508