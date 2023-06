“Lirica sotto le stelle”: la 15esima edizione del premio “Giovane promessa” al mezzosoprano Giulia Alletto

“È con grande piacere che annuncio la vincitrice della 15esima edizione del premio ‘Giovane promessa, nell’ambito del gran galà ‘Lirica sotto le Stelle’: si tratta del mezzosoprano Giulia Alletto”. Con questo post il celebre basso Salvatore Salvaggio ha svelato il nome della cantante che riceverà il prestigioso riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione in programma domenica 27 agosto alle 21,30 a Racalmuto in piazza Umberto I.

Giulia Alletto è originaria di Palermo. Classe 1999, ha cominciato a studiare pianoforte all’età di 7 anni. Nello stesso periodo ha preso parte al coro delle voci bianche di Santa Cecilia di Agrigento e, in seguito, al coro filarmonico di Santa Cecilia.

Nel 2022 ha conseguito il diploma accademico di secondo livello in canto lirico con la votazione di 110 su 110 cum laude e con la menzione speciale “per le sue qualità artistico-musicali ed espressive” al Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta. Attualmente si sta perfezionando presso la Scuola dell’Opera, Accademia del teatro Comunale di Bologna.

Nel 2018 è stata protagonista nella produzione de “Il Giuoco del Quadriglio” di Antonio Caldara, nel ruolo di Ottavia, rappresentato nella stagione concertistica del teatro Don Bosco di Ragusa. Ha interpretato lo “Stabat Mater” di Pergolesi durante la 43ma stagione concertistica organizzata dagli “Amici della musica Giuseppe Mulè” di Termini Imerese oltre che nella cornice di prestigiose chiese del palermitano.

Ha debuttato ad aprile del 2019 il ruolo di Annina ne “La Traviata” di Giuseppe Verdi al teatro dell’Unione di Viterbo. A maggio del 2019 ha partecipato al concorso internazionale “Voltolini” aggiudicandosi la borsa di studio “Città di Curtatone” e il ruolo di Cherubino de “Le nozze di Figaro” di Mozart. Ha debuttato a luglio del 2019 nel ruolo di Giovanna nel “Rigoletto” di Verdi presso il teatro Giuseppe Verdi di Curtatone e a dicembre dello stesso anno ha avuto il ruolo di Giovanna in “Ernani” di Verdi ancora al teatro di Buscoldo.

Nel 2022 il debutto nel ruolo di Angelina ne “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini con la compagnia “Europa InCanto” in prestigiosi teatri d’Itali come il San Carlo di Napoli, l’Auditorium della Conciliazione di Roma, il Rendano di Cosenza, il Romano di Ostia antica e il Vespasiano di Rieti. Ad agosto 2022 ha ricoperto il ruolo di Cherubino ne “Le Nozze di Figaro” al Mancinelli di Orvieto. A dicembre 2022 è stata protagonista, in diverse date, in “Gloria” di Vivaldi per “Palermo Classica”. A gennaio 2023 è stata selezionata come allieva dell’Accademia di alto perfezionamento “Scuola dell’Opera” del teatro Comunale di Bologna. Da febbraio 2023 è impegnata nella tournée “Opera Domani” come Papagena ne “Il flauto magico” di Mozart. A fine maggio 2023 è stata Rosina nel progetto “La Bottega di Figaro” al teatro Verdi di Pisa.