Vacanze, ecco le cinque mete imperdibili da visitare

Mare, bellezza, arte e archeologia. Gli ingredienti per rendere una vacanza unica nell'agrigentino ci sono tutti. Ma quai sono i cinque posti imperdibili da visitare per godere dei tesori che la Sicilia offre? Fare una selezione non sarà semplice, ma noi vi consigliamo i siti che in un tour alla scoperta dell'Isola occidentale non possono mancare.

1. Valle dei Templi. E' un museo a cielo aperto, tappa obbligata per chi viene da fuori e non solo. Il viaggio nell'antichità comincia senza dubbio dal Tempio di Giunone, quello della Concordia, la necropoli Paleocristiana, la necropoli Giambertoni. E non si può non fare un salto nei Templi, da quello di Asclepio a quello di Ercole passando da quello di Giove e ancora il teatro e il tempio di Vulcano. Questa solo una parte degli incantevoli siti aperti al pubblico.

2.La Scala dei turchi. Questo luogo merita una citazione a parte per chi visita la Valle dei Templi, con le sue candide pareti bianche di marna dovute ai materiali presenti regala uno scenario unico. Set di numerosi film e meta ambita dei vip che la scelgono per le loro vacanze.

3. Il Castello Incantato. A Sciacca sorge un museo giardino sui generis che ospita migliaia di teste scolpite nella roccia dall'artista Filippo Bentivegna, un'aurea misteriosa avvolge questo luogo in cui la leggenda incontra la storia.

4. Casa Museo Luigi Pirandello. La dimora natale del celebre scrittore si trova in una contrada di campagna chiamata “Caos”, al confine tra Agrigento e Porto Empedocle in cui si possono ammirare oggetti personali, fotografie, prime edizioni di libri e molto altro sul grande autore. Vengono ospitate inoltre mostre incentrate sul maestro.

5.Casa Museo di Leonardo Sciascia. A Racalmuto la storica abitazione di un altro grande protagonista della letteratura in cui vive la sua memoria attraverso numerose testimonianze. La casa in cui visse per alcuni anni Sciascia sorge nella via che oggi è dedicata all'immenso protagonista del '900.