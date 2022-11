Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, doppio appuntamento nelle scuole

In occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti che si terrà dal 19 al 27 novembre, la rete civica della salute della Regione, anche quest'anno intende promuovere delle azioni per sensibilizzare le scuole superiori della provincia di Agrigento, le istituzioni e i cittadini sulle strategie e le politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Domani, al liceo scientifico-linguistico Sciascia di via Pierpaolo Pasolini 11 di Canicattì, dalle 9, collegandosi tramite l’applicazione meetgoogle all’indirizzo: https://meet.google.com/hda-onqh-hms e mercoledì all'Istituto fermi della zona industriale di Agrigento-Aragona dalle 9, collegandosi tramite l’applicazione meetgoogle all’indirizzo: https://meet.google.com/rvc-npwi-kgb sarà possibile seguire il convegno dal titolo "Tessile, circolare e sostenibile".

All'insegna del motto “I rifiuti sono sempre fuori moda”, gli organizzatori sottolineano anche l’importanza di contrastare fenomeni come la cosiddetta "fast fashion", ovvero il sistema, oggi molto diffuso, basato sulla produzione e commercializzazione di abiti di bassa qualità a prezzi molto ridotti, che prevede un’offerta continua e a breve distanza nel tempo di nuove collezioni di abbigliamento.