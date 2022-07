Conservatorio Toscanini, il pianista Angelo Di Leonforte vola negli Stati Uniti per un concerto

Un’altra “eccellenza” del Conservatorio Toscanini di Ribera va all’estero per un’esperienza oltreoceano. Si tratta di Angelo Di Leonforte che terrà un concerto pianistico negli Stati Uniti. Le eccellenze del Dipartimento di nuovi linguaggi e tecnologie musicali dell’istituto riberese continuano dunque a girare il mondo in tournée internazionali.

Angelo Di Leonforte sarà ospite dell'azienda Eisai Inc., con sede nel New Jersey, per la quale ha realizzato e inciso nel 2020 la composizione "Hope" per il sound-branding dell'azienda. Si esibirà in concerto per piano solo il 31 luglio, l'1 agosto e il 2 agosto a San Diego per l'AAIC e il 9 agosto a New York presso la sede dell'Alzheimer Foundation of America presentando al pubblico un repertorio di musiche originali tratte dal disco “This Too Will Pass” (Alfamusic 2020) e brani del repertorio jazzistico americano.