Concluso il "Piano scuola estate" all'istituto Anna Frank: sport e contrasto alle povertà educative al tempo del Covid

Stagione estiva conclusa per i ragazzi dell’istituto Anna Frank di Agrigento che, nonostante la pandemia, hanno portato a termine le attività del “Piano scuola estate”.

Particolarmente soddisfatti i genitori dei ragazzi che sperano che tale esperienza possa ripetersi l’anno prossimo.

Il “Piano scuola estate” è stato predisposto dal Ministero dell’Istruzione consentendo alle scuole aderenti - con la facoltà di organizzare in piena autonomia la propria attività - di attivare azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle pregresse e sopraggiunte fragilità.

“Il nostro istituto - ha detto il dirigente scolastico Alfio Russo - è riuscito ad utilizzare i mesi estivi per costruire un ponte verso il prossimo anno scolastico, attraverso un’offerta che ha voluto rappresentare una risposta alle difficoltà emerse nel periodo della pandemia.

Siamo stati spinti dal convincimento che riaffermare il valore della scuola voglia dire renderla una aperta, coesa ed inclusiva, luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità.

Per rinforzare e potenziare le competenze relazionali di studentesse e studenti e per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico, l’istituto - ha aggiunto Russo - ha avviato ben nove corsi di indirizzo sportivo come pattinaggio, vela, basket, scherma, padel,tennis,danza sportiva, ginnastica e calcio a cui hanno partecipato oltre duecento alunni che sono stati guidati da istruttori professionisti di varie associazioni sportive”.