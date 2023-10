“Disturbi dello spettro autistico”: esperti a confronto nella sede dell’Ordine dei medici

S’intitola “Disturbi dello spettro autistico: approcci multidisciplinari - Trattamenti attuali ed efficacia - Differenza di genere” il corso in programma sabato 11 novembre nella sede dell’Ordine dei medici di Agrigento in via Picone 8.

E’ organizzato dall’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM). Responsabili scientifici dell’evento sono Mattia Aquilino e Annamaria Onolfo. Comitato scientifico composto dalle dottoresse Avarello, Meli, Sgarito e Santoro. I lavori avranno inizio alle 9.

Parteciperanno, tra gli altri, la presidente nazionale AIDM Antonella Vezzani, il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Agrigento Santo Pitruzzella ed il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino.

Relazioneranno Mariella Giglione, Ilenia Di Liberto, Carolina Vicari, Marilena Frisino, Gioacchino Volpe, Concetta Laurentaci, Antonella Bonifacio, Valentina Cacciatore, Vincenza Triglia, Rosaria Lumia, Mattia Aquilino, Rosa Avarello, Gaetana Surrenti, Caterina Ermio, Angela Ganci, Tommasa Calafato, Angelina Meli, Valeria Fiaccabrino, Loredana Giudice, Melinda Santoro, Rosa Sgarito, Giorgia Iacolino, Giovanna Di Falco, Noemi Vaccaro, Maria Lauricella, Carmela Amoroso, Giuseppina Maniscalco, Giuseppina Zarbo ed Emanuela Gambacorta.