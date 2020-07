Elezioni amministrative 2020, Pd e Articolo 1 puntano ad un progetto comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Pd e Articolo 1 di Casteltermini, in vista delle prossime elezioni comunali, intendono concretizzare anche a Casteltermini il consolidamento dei loro rapporti politici al fine della realizzazione del comune obiettivo politico della costruzione di un ampio campo progressista di Centrosinistra alternativo alle destre.

Si sa che in politica tutto si tiene, ragion per cui il PD e Articolo 1 di Casteltermini, declinando nella nostra comunità locale i valori della comune appartenenza al campo del Centrosinistra, hanno già concordato un'unità di azione politica finalizzata, in questo momento, alla costituzione di un'alleanza civica che faccia convergere, in un'unica lista per il Consiglio Comunale collegata con un candidato a Sindaco, un vasto fronte democratico alternativo alle destre.

Pd e Articolo 1 intendono impegnarsi insieme nella definizione di un programma da proporre alle altre forze alleate e ai cittadini di Casteltermini, consapevoli come siamo della situazione di grave decadimento economico e sociale in cui si trova il nostro paese, i cui peggiori effetti si riversano drammaticamente sui nostri giovani, tanti dei quali abbandonano la nostra terra poiché non gli rimane altra prospettiva se non quella dell'emigrazione.

Mettiamo insieme il nostro comune patrimonio politico, la nostra esperienza e le nostre energie che sempre abbiamo messo a disposizione della nostra comunità.