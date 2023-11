Il maltempo bussa alle porte, in arrivo freddo e venti di bufera: le previsioni

Dopo un 21 novembre ancora mite e con nubi alte e stratificate piuttosto frastagliate, è in arrivo un netto peggioramento del tempo, in alcune province siciliane anche netto, tra il 22 e il 23 del mese.

"Un vortice ciclonico muoverà, quindi, verso le estreme regioni meridionali nel corso di mercoledì 22 novembre interessando anche la Sicilia - spiega il meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com - con piogge sparse generalmente di moderata entità, in particolare nella seconda parte della giornata. Le piogge o i locali temporali più forti, in questa fase, sembrerebbero interessare il comparto sud-orientale ma localmente anche il settore tirrenico posto tra Messinese e Palermitano".

La giornata in cui è possibile l'arrivo di veri e propri nubifragi sarà giovedì 23, con le province di Siracusa e Catania che sarebbero le più colpite, anche se il quadro è in evoluzione. Scenderanno complessivamente le temperature, I venti a rotazione ciclonica risulteranno in netto incremento nel corso del 23 con raffiche anche di 50-75 km/h, localmente persino superiori come ad esempio tra Agrigentino e Trapanese.