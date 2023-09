Caretta caretta, record di nidificazioni sulla spiaggia dei Conigli

Proseguono a Lampedusa con successo le schiuse dei primi nidi di tartaruga marina Caretta caretta, deposte a partire da giugno e monitorati dal personale e dai volontari di Legambiente Sicilia che gestisce la riserva naturale regionale “Isola di Lampedusa”.

Quest’anno si è toccato il record storico mai registrato in oltre 30 anni di monitoraggi: ben 15 nidi di cui 11 sulla spiaggia dei Conigli, il massimo sinora si era avuto nel 2016 con 9 nidi su tutta l’isola.

Ad oggi sono nate 583 piccole tartarughe che hanno raggiunto con successo il mare.

Gli operatori della riserva naturale, subito dopo le deposizioni, avevano provveduto a recintare i nidi per garantire la salvaguardia delle uova in incubazione: questa attività rientra nel programma di monitoraggio portato avanti a Lampedusa da Legambiente e dalla riserva naturale su autorizzazione del ministero dell’Ambiente e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.