“Una donna che ha paura”, in centro storico la messinscena per ricordare Mariuccia Linder

“Teatranimahub”, in via Oblati 96 nel centro storico di Agrigento, ospiterà, sabato 20 aprile alle 17,30, la messinscena di “Una donna che ha paura” di Alfonso Gueli

E’ il terzo appuntamento della seconda rassegna teatrale, in ricordo di Mariuccia Linder, dal titolo “Per voce sola…”. E’ un ciclo di appuntamenti ideato e coordinato dall’associazione culturale “TeatrAnima” di Agrigento con l’intento di continuare a tenere vivo il ricordo umano ed artistico di Mariuccia Linder, insegnante di educazione artistica e di storia dell’arte, pittrice, poetessa, costumista, scenografa, scrittrice per il teatro e soprattutto attrice.

Lo spettacolo si svolgerà nella sala del “Teatranimahub”, il nuovo centro culturale realizzato dall’associazione culturale “TeatrAnima” all’interno dell’ex Istituto Gioeni/Salesiani. Protagonista l’attrice Lina Gueli attraverso un personaggio dalle diverse sfumature: un sentito e commosso omaggio a Mariuccia Linder che ne fu la prima interprete.

Ripresentare “Una donna che ha paura” è infatti l’occasione giusta per far rivivere un testo teatrale scritto da Alfonso Gueli proprio per la Linder, messo in scena con grande successo nel dicembre del 2000 a Roma, nel teatro privato di Pier Luigi Pirandello alla presenza di registi, scrittori, critici e attori.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.