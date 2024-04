Teatro Pirandello, torna la grande opera lirica: in scena per due giorni "La Traviata" di Giuseppe Verdi

Il 4 e 5 maggio il teatro Pirandello torna ad ospitare la grande opera lirica con “La Traviata” di Giuseppe Verdi. Si tratta di un evento firmato “Sicilia Classica Festival” con la direzione artistica di Nuccio Anselmo. In scena sabato 4 alle 21 e domenica 5 alle 18,30.

Sul palco un cast internazionale che è già da diversi mesi in tour nei migliori teatri italiani. A partire dalla protagonista della scena, il soprano Desirée Rancatore, che interpreta Violetta Valery. Ma anche il baritono siciliano Giovanni Palminteri nel ruolo di Giorgio Germont. Mentre è un napoletano doc, Alessandro Scotto Di Luzio, il tenore che interpretaAlfredo. A dirigere è il maestro catanese Francesco Di Mauro, tra i più apprezzati e richiesti "guest conductor" della scena classica internazionale.

La regia è di Lorenzo Lenzi che ha sorpreso il pubblico con una Traviata "senza filtri", raccontando "una Parigi del 1850 dove, oltre al romanticismo, esiste anche lo squallore di una società che compra divertimenti, amore e persone".

Uno scenario che ha ben raccontato anche grazie alle coreografie del corpo di ballo di professionisti diretto da Stefania Cotroneo.

Un progetto partito nel 2016 dalla città di Terrasini e che è cresciuto di giorno in giorno. “Ambiamo a diffondere la cultura dell'opera ai più - dice Francesco Ciprì, presidente del Sicilia Classica Festival - valorizzando al contempo il talento degli artisti, in particolare di quelli made in Sicily e dei giovani emergenti”.

Biglietti da 35 a 40 euro in base al posto precelto (più 2 euro di diritti di prevendita). Sono disponibili qui.