Lezioni di calcio con Zambrotta e a scuola con l'oro olimpico: l'offerta del Verdura resort

Il resort di Rocco Forte Hotels inaugura la 15esima stagione con accademie con le star degli sport, eccellenze enogastronomiche, la "Irene Forte Spa retreats" ed esperienze sartoriali.

Per ogni ospite, il massimo dell’esperienza di alta gamma: dalle accademie sportive alle sessioni di fitness, dalle lezioni di cucina alle attività in famiglia, fino agli imperdibili tour guidati alla scoperta del territorio e la visita a siti archeologici quali la Valle dei Templi, ma in esclusiva.

Il reopening è previsto per il 14 marzo. Tutti di altissimo spessore i nomi degli sportivi coinvolti: la "Football Legend Academy" sarà con Gianluca Zambrotta; le lezioni di tennis si terranno con Karel Novacek, ex numero 8 del ranking mondiale, Omar Camporese e Gilles Muller; la "Fencing academy"con l’oro olimpico Elisa di Francesco; la "Hip Hop academy" con Alice Bellagamba;

A questo si aggiungono visite private alla Valle dei Templi anche all'alba, un'offerta gastronomica di altissimo livello, oltre ovviamente il campo da golf e una immensa Spa di 4mila metri quadri immersa nella natura.

Le date disponibili alla prenotazione per il 2024 sono 28-31 marzo; 27-30 maggio; 3-6 ottobre.