Stati generali del turismo, a Chianciano Terme anche il Distretto Valle dei Templi con oltre 100 professionisti del settore

Anche la DMO Distretto turistico Valle dei Templi partecipa agli Stati generali del turismo, la prima conferenza programmatica nazionale, organizzata dal Ministero del Turismo, in programma il 28 e 29 ottobre a Chianciano Terme. Riunisce operatori e professionisti del turismo italiano per fornire l’occasione di confrontarsi su questioni che riguardano lo stato attuale del settore e le linee di prossimo sviluppo. L'amministratore della DMO, Fabrizio La Gaipa, parteciperà alle sessioni organizzate durante le due giornate che prevedono in tutto gli interventi di oltre 100 professionisti. Tra i temi che saranno affrontati, il turismo a livello nazionale e internazionale dopo la pandemia, con un focus poi sui grandi eventi in programma nei prossimi cinque anni.

Si parlerà di sostenibilità, digitalizzazione e innovazione, ma anche lavoro e formazione. Ma ci sarà anche un momento di ascolto delle principali associazioni e degli stakeholder dei tanti ambiti afferenti al turismo e sarà questa l'opportunità per la DMO di far conoscere meglio il territorio nel suo complesso e la Costa del Mito.

"La DMO è presente qui a Chianciano agli Stati Generali del Turismo - ha dichiarato l'amministratore La Gaipa - a testimoniare il ruolo importantissimo che hanno le DMO nel panorama turistico nazionale. Abbiamo già avuto modo di parlare con alcuni interlocutori ai massimi livelli per condividere alcuni progetti di grande respiro. La Sicilia, dunque, è presente, la nostra DMO è presente. Cercheremo di conseguire importanti risultati per tutti".