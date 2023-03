Spese per gli eventi di Natale e Capodanno, il Codacons: “Costretti a rivolgerci al Tar per avere accesso agli atti”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Destinazione Agrigento, dopo circa 2 mesi dal nostra accesso agli atti, siamo costretti a rivolgerci al TAR Sicilia per ottenere il rendiconto delle spese.

Gestione poco trasparente di fondi pubblici del Comune di Agrigento concessi per “finanziamento” di manifestazioni organizzate dal Distretto Turistico Valle dei Templi di Agrigento e dalla Fondazione Teatro Pirandello, in contrasto con quanto deliberato dalla Giunta.

Codacons ha chiesto al Comune di Agrigento, di Annullare il finanziamento al Distretto turistico perché non conforme alle norme di Legge vigenti, il Comune può “compartecipare” alle spese, può “contribuire” alle spese, ma in questo caso, così come dimostrato con il rendiconto e la relazione finale su “destinazione Agrigento estate 2022, ha “finanziato” tutte le manifestazioni contravvenendo a quanto deliberato dalla Giunta comunale che aveva deliberato “sulla necessità esposta dal Dirigente che venissero assegnate allo stesso Dirigente le somme necessarie per complessivi 301 mila euro da affidare al Distretto turistico per la realizzazione di “parte delle iniziative inserite nel programma.

Ed infatti, in esecuzione della apposita delibera di Giunta municipale il dirigente del settore I è stato autorizzato a sottoscrivere un accordo di “collaborazione istituzionale con il Distretto turistico della Regione siciliana “Valle dei Templi” e con la Fondazione “Teatro Pirandello” per iniziative di promozione turistica da inserire nell’ambito di Destinazione Agrigento - Natale 2022 Capodanno 2023”.

Adesso dopo 2 mesi e cioè il doppio di quanto previsto dalla legge(abbiamo già inviato pec di sollecito), non si riesce ad entrare in possesso del rendiconto dei fondi impegnati per il progetto “Destinazione Agrigento, Natale 2022 e Capodanno 2023”. Cosa nascondono?

Come sono stati spesi 601.000 euro arrivati nelle casse dalla Fondazione Teatro e della DMO Distretto Turistico Valle dei templi di cui 301.000 dalla tassa di soggiorno?

A che titolo ed in applicazione di quale normativa il Comune di Agrigento affida dei soldi al Distretto Turistico ed alla Fondazione Teatro Pirandello ?

Superati tutti i tempi previsti per l’accesso agli atti da noi effettuato con Pec datata 2 Febbraio scorso, sollecitata con Pec del 6 marzo, adesso ci vediamo costretti a rivolgerci al Tar Sicilia che certamente condannerà il Comune al pagamento delle spese legali (ulteriore danno per gli agrigentini).