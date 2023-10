Agricoltura, i consorzi di bonifica prorogano la campagna irrigua

La campagna irrigua, nella Sicilia occidentale, non si fermerà. Le colture di territori rilevanti potranno contare su una proroga di 12 giorni che impegna i lavoratori stagionali a proseguire le attività di erogazione dell'acqua in distretti vitali dell'agricoltura siciliana. Le aree rurali di Naro, Ribera, Bivona, Sciacca e Castelvetrano, servite da due importanti Consorzi di Bonifica, Agrigento 3 e Trapani 1, potranno contare su questo servizio essenziale per alcune colture di pregio: agrumicoltura, olivicoltura e coltivazione del carciofo principalmente. Il commissario straordinario dei Consorzi di bonifica, Baldassare Giarraputo, su input dell'assessore regionale all'Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterranea, Luca Sammartino, ha firmato le delibere con cui vengono prorogati i contratti stagionali di circa 160 lavoratori per un importo complessivo poco inferiore a 220 mila euro. "Abbiamo adottato gli atti necessari - spiega Giarraputo - per rispondere ad un'esigenza molto sentita dal tessuto agricolo. Si potranno irrigare, per ulteriore 12 giorni, frutteti, uliveti e campi, contrastando gli effetti del prolungamento della stagione asciutta e l'innalzamento delle temperature, sopra la media e registrate a settembre e in questa prima parte del mese di ottobre".

Catania (Fdl): "Prorogati i contratti a 145 lavoratori"

"Grazie al commissario Baldo Giarraputo e all’Assessore regionale Luca Sammartano che hanno prorogato il lavoro degli operai ‘turnisti’, gli agricoltori della nostra provincia avranno garantiti ulteriori turni di irrigazione da parte del Consorzio di bonifica». Lo afferma il deputato regionale Nicolò Catania (FdI) dopo la firma della delibera da parte del Commissario Giarraputo. Sono 27 i lavoratori del Consorzio di Trapani ai quali è stato prorogato per 15 giorni il contratto di lavoro, 145, invece, quelli in provincia di Agrigento. «Ascoltando le richieste degli agricoltori attanagliati da una calura prolungata, abbiamo sollecitato sia l’Assessore che il Commissario affinché potessero garantire ulteriori turnazioni di irrigazione anche in questo periodo – spiega l’onorevole Catania – la criticità più evidente si sta riscontrando negli uliveti Nocellara del Belìce tra le province di Trapani e Agrigento. Con quest’ulteriore turnazione nell’erogazione dell’acqua si potranno aiutare concretamente gli agricoltori, sulle cui spalle pesano già ulteriori problematiche".

La Lega: siamo soddisfatti

"Abbiamo chiesto la proroga della campagna irrigua in Sicilia a causa del perdurare delle alte temperature. Siamo soddisfatti che a seguito dell’iniziativa del gruppo Lega-Prima l’Italia all’Ars, i consorzi di bonifica hanno adottato le delibere che estendono ad altri 12 giorni le giornate lavorative degli addetti di due grandi consorzi di bonifica nei comprensori di Agrigento e Trapani. Il provvedimento riguarda 160 lavoratori con uno stanziamento di 220 mila euro. In questo modo aiutiamo le attività agricole penalizzate dalla siccità registrata tra settembre e ottobre, nei comuni di Naro, Ribera, Bivona, Sciacca, Menfi e Castelvetrano. In queste aree rurali insistono colture di pregio: agrumicoltura, olivicoltura e coltivazione del carciofo. Apprezziamo la tempestività con la quale il nostro assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, è intervenuto per aiutare le aziende agricole”. Lo affermano Annalisa Tardino e Marianna Caronia, rispettivamente coordinatore regionale e capogruppo della Lega in Sicilia, in una nota sottoscritta anche dai deputati del partito all’Ars.