Primo "Sud Innovation Summit", la sfida 3.0 parte da un imprenditore siciliano: "Il Sud punti sui suoi punti di forza"

Trasformazione digitale, cultura e turismo 3.0 e south working. Sono queste le parole chiave della prima edizione del "Sud Innovation Summit" che il 14 e 15 settembre avrà come scenario il Palacultura di Messina, una sfida che punta a trasformare la città dello Stretto in crocevia dell’innovazione. Evento di punta del Sud Italia che nasce dalla volontà di portare in alto le risorse di un territorio che ha tutte le carte in regola per spiccare il volo verso nuove prospettive di crescita. A dare qualche anticipazione sull’attesa manifestazione che coinvolgerà speaker di importanza mondiale sul tema dell'innovazione digitale il fondatore Roberto Ruggeri imprenditore, marketing strategist e innovatore messinese che vuole dare nuovo slancio all'imprenditoria partendo dalla sua città.

Perché la scelta di partire da Messina? "Perché di fatto sono messinese - dichiara il ceo & founder Sud Innovation Summit che è andato via oltre 15 anni fa - questa città è stata crocevia di tante rotte a livello internazionale che può diventare un collegamento di ponti per l’innovazione. Un ponte tra il Sud e il resto d’Italia. Qui si può e si deve parlare di innovazione”.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere negli ultimi tempi, perché attività di questo tipo vengono organizzate di continuo solo da Roma in su. Questa si strutturerà in tre momenti distinti: speach di 20 minuti da parte degli esperti del settore, tavole rotonde moderate dalla giornalista Rai Susanna Lemma e workshop dinamici che si svolgeranno nella Saletta Palumbo. La lista di relatori include nomi del calibro di LinkedIn, Airbnb, Google e PayPal, come anche Confindustria, Generali, Unicredit, Mastercard e molti altri.

Focus delle due giornate che nascono con l’obiettivo di fare dell’innovazione il trampolino di lancio per favorire il rilancio della città è senza dubbio il South working: “Siamo in un momento storico senza precedenti in questo momento per questo ambito specifico - specifica Ruggeri - prima si andava al Nord a lavorare oggi la gente scappa da Milano per qualità della vita, costi elevati e noi dobbiamo puntare sui nostri punti di forza: il sole, il mare, costi della vita umani affiancando a questi le opportunità. Facendo sì che il territorio diventi spazio per gli investimenti da parte delle aziende sfruttando le potenzialità del territorio e soprattutto l’unicità dello Stretto”.

Sud Innovation Summit inoltre vuole avere un impatto sociale non indifferente. Non è previsto infatti un biglietto per assistere agli incontri ma donazioni libere a partire da 5 euro che andranno all’Unicef. “Quello che stiamo facendo - continua Ruggeri - è per la città che deve comprendere il nostro messaggio. Il nostro compito è ispirare la platea grazie ai nostri speaker per creare progettualità. Il massimo risultato sarebbe che i prossimi giovani come me non siano costretti ad andare a Milano, perché si riesce a trovare a Messina ciò che è necessario per coltivare il loro sogno. Ci vuole il giusto tempo ma bisogna gettare le basi”. Difatti il primo argomento che si affronterà al Summit sarà “Prospettive dell’area": “Non intendiamo fare discorsi senza seguito, ma vogliamo mettere in atto idee per fare ecosistema e coinvolgere gli imprenditori. Partendo anche dalle startup che al Sud sono pochissime. Intendiamo con l’aiuto degli enti coinvolti primo fra tutti il comune nella persona del sindaco Basile partire dai ragazzi dell’Università. Quando questi ragazzi hanno un’idea è necessario che abbiano una guida che li supporti a realizzarla e che ci siano investitori interessati a finanziarla, perché le persone vengono prima dell’idea”.

Secondo l’imprenditore è opportuno razionalizzare quello di buono c’è attraverso progetti concreti. Ma cosa aspettarsi da questa prima edizione del Summit? “Mi aspetto - conclude Ruggeri - una risposta dalla città e se questi incontri fungeranno da miccia di speranza anche per un solo ragazzo che sarà ispirato a realizzare un progetto sarà già un primo passo. Questo sarà solo il punto di partenza per dare avvio a progetti concreti attraverso la sinergia tra tutti gli enti coinvolti e sarà anche un’occasione per i giovani per respirare aria buona che gli consenta di avere una prospettiva diversa della realtà".

Il Sud Innovation Summit è realizzato in collaborazione con un team di professionisti e Italian Angels for Growth, tra i protagonisti del venture capital italiano e connettore d’eccellenza di business angels, grandi corporate e startup innovative. Con la promozione del Comune di Messina e il patrocinio, tra gli altri di Confindustria Sicilia e Rai. Tutti gli appassionati di innovazione, imprenditorialità e tecnologia potranno partecipare a questa straordinaria iniziativa, per ulteriori informazioni Sud Innovation Summit si visitare il sito web ufficiale.