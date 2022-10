Premi Progresso Economico 2022, ecco tutte le aziende vincitrici

Hanno rappresentato l'eccellenza nel loro settore, ecco tutte le aziende premiate con il riconoscimento "Progresso Economico" voluto dalla Camera di commercio di Agrigento.

L'elenco: "Opuntia", ristorante, pizzeria e sala banchetti a Santa Margherita Belice; Restivo Salvatore, marchio storico e stimato all'interno del panorama della gioielleria, orologeria ed articoli da regalo; "Terra Dunci", panetteria di Aragona che lavora con antichi prodotti nell'azienda in maniera economicamente sostenibile; "Think Green srl", azienda che, dice il premio, "si propone di fare del rifiuto una risorsa attraverso il suo pronto recupero in modo da combattere l'inquinamento, riducendo l'utilizzo di energia"; "Ferraro Bio Farmisicily soc. Agricola", quarta generazione di agricoltori, la stessa che nel 2012 ha convertito la superficie di 60 ettari alla coltivazione di grani antichi biologici; Giovanna Saccomando, azienda che si occupa di commercio all ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

Il premio Fedeltà al Lavoro è andato invece alla signora Lilly Minio che per oltre cinquant'anni si è dedicata alla sua attività commerciale attraverso la gestione di diversi punti vendita nella città di Agrigento, mentre il premio speciale Progresso Economico è andato al prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa per il suo straordinario contributo al percorso di crescita culturale e sociale del territorio.