Poste italiane entra nel mercato luce e gas: ecco come sottoscrivere l'offerta in provincia

Si chiama “Poste Energia” l'offerta luce di Poste Italiane per il mercato libero, disponibile esclusivamente in tutti gli uffici postali, su poste.it e sulle app Postepay e BancoPosta anche in provinca di Agrigento.

i Punto Poste Casa&Famiglia attualmente disponibili si trovano nell’ufficio postale di piazza Vittorio Emanuele a Agrigento, di piazza Linares a Licata e di piazza Cavour a Favara. Il prezzo della materia prima luce e gas dell’offerta è bloccato per 24 mesi, sono previste due opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella innovativa a rata fissa che viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente. Quest’ultima soluzione consente al cliente di pagare lo stesso importo mensile per 12

mesi, di pianificare le spese energetiche sul bilancio familiare e di non avere sorprese in bolletta.