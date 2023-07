"Pnrr: opportunità, criticità e prospettive": la Prefettura al fianco degli amministratori

"Pnrr: opportunità, criticità e prospettive". E' questo l'incontro s'è tenuto, stamani, nell'aula "Giglia" del Libero consorzio comunale. Presente l'esperto Santo Fabiano. Un incontro che conclude un percorso di formazione, fortemente voluto dal prefetto Filippo Romano, e avviato con il convegno dal titolo "Le fattispecie sanzionatorie, con particolare riferimento ai controlli interni e all'attività consultiva" in cui è intervenuto come relatore il consigliere della Corte dei Conti, Salvatore Vella ed a cui ha fatto seguito l'incontro su "Bandi e finanziamenti per rigenerazione borghi storici" tenuto da Giuseppe Catania, sindaco di Mussomeli.

Questa serie di incontri è stata ideata dal prefetto Romano in favore degli amministratori locali, dei segretari comunali e dei dirigenti degli enti locali, per innescare tavoli di confronto e incrementare il livello di collaborazione istituzionale. La Prefettura riprenderà, dopo la pausa estiva, gli incontri formativi che saranno dedicati a temi di cruciale interesse per le amministrazioni pubbliche.