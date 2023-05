Villaggio Mosè, Conad apre il primo PetStore della provincia

Pac 2000A Conad, la prima cooperativa di Conad per dimensioni e fatturato che opera in Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Umbria, ha aperto ad Agrigento le porte del primo PetStore della provincia.

In viale Leonardo Sciascia 180, nel quartiere del Villlaggio Mosè, il negozio interamente dedicato agli animali offre un’ampia gamma di prodotti e servizi per la cura e il benessere degli animali, con l’obiettivo di rispondere al meglio alle esigenze della clientela, con una tipologia di punto vendita nuovo e specializzato.

Questo store si aggiunge a quelli già inaugurati a Modica e a Ragusa negli scorsi mesi e anticipa la prossima apertura a Catania, consolidando ulteriormente la rete PetStore di PAC 2000A Conad in Sicilia, che ad oggi conta 6 negozi nella regione: uno a Modica, uno a Ragusa, uno ad Enna, 2 a Palermo e la nuova apertura ad Agrigento.

Lo store dispone di un’ampia proposta assortimentale, conveniente e distintiva, abbinata a servizi specifici curati da personale qualificato. Presenti all’interno del negozio numerose referenze tra cui prodotti dietetici e quelli specifici per la cura di patologie, parafarmaci veterinari, alimenti di qualità, accessori per il passeggio, gioco e trasporto, i tappetini e le lettiere. Previsti, inoltre, servizi specializzati per tutti gli animali da compagnia come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, un box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, una bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci e un angolo ristoro per cani.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura del PetStore di Agrigento, a conferma dei grandi risultati che questo concept sta riscontrando in Sicilia e non solo – dichiara Vittorio Troìa, direttore area Sicilia di Pac 2000A Conad – . Un punto vendita che ci permette di compiere un altro passo verso i nostri clienti, rispondendo in maniera ancora più puntuale alle loro richieste e ponendo grande attenzione soprattutto agli amici a quattro zampe, che sono a tutti gli effetti componenti delle nostre famiglie. All’interno del nuovo store, la clientela troverà un vasto assortimento di prodotti alimentari, accessori e servizi pensati ad hoc per gli amici animali abbinati alla qualità, alla convenienza ed alla cortesia che da sempre contraddistinguono la nostra insegna”. Il nuovo PetStore di via Leonardo Sciascia si sviluppa su una superficie di circa 250 metri quadrati e impiega complessivamente 3 addetti. Il PetStore Conad è aperto dal lunedì a domenica dalle 8.30 alle 20.30.

Con questo nuovo punto vendita di Agrigento, PAC 2000A Conad ha all’attivo complessivamente 30 PetStore nelle cinque regioni in cui opera. Il negozio mette a disposizione dei clienti, oltre ai prodotti a marchio Conad, tutte le migliori marche dedicate al mondo animale, ed i vantaggi legati alla carta fedeltà o di pagamento Conad.

PAC 2000A Conad è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni: Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Realtà leader sul territorio, PAC 2000A Conad concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunità in cui è presente con oltre 1.000 Soci, un fatturato di oltre 4,45 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,58% nelle 5 Regioni nelle quali opera, confermandosi leader della GDO nel Centro e Sud Italia.