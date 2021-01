Isee e disoccupazione agricola, operativo il Caf della Uil

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Caf della Uil provinciale di Agrigento è operativo per accogliere le varie istanze dei cittadini, a cominciare dal nuovo Isee per proseguire con la disoccupazione agricola. Lo rendono noto il segretario generale, Gero Acquisto e il responsabile dei Caf, Giovanni Miceli.

"Entro il 31 gennaio - proseguono i due - bisognerà far redigere il nuovo Isee, soprattutto per coloro i quali ricevono il reddito di cittadinanza. Se non verrà rinnovato l'Isee andrà perduto l'assegno mensile a cominciare da quello del mese in corso. Per la disoccupazione agricola, invece, c'è tempo fino al 31 marzo, ma per evitare di correre negli ultimi giorni, è possibile già richiederlo".

Tutti gli sportelli del patronato Caf della Uil della provincia agrigentina sono attivi. Si può inviare un messaggio anche tramite watsapp oppure telefonando.

In concomitanza con le disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid 19, gli uffici in presenza ricevono solo su appuntamento.