Mutui bancari, appello di Sammartino: "Una moratoria per il settore agricolo"

"Vorrei rivolgere un plauso e un ringraziamento a Intesa Sanpaolo, che si è attivata per offrire un pacchetto di misure in sostegno delle aziende agroalimentari". Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, commentando l'iniziativa della direzione Agribusiness della banca in favore del comparto, come la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale dei mutui e una serie di finanziamenti agevolati.

Contestualmente - aggiunge l'assessore - voglio lanciare un appello a tutti gli istituti di credito affinché mettano in campo una moratoria sui mutui per le imprese agricole siciliane. Gli operatori del settore vivono una fase di grande difficoltà legata al persistente stato di siccità, che rende loro difficoltoso farsi carico di molte spese necessarie al mantenimento e al rilancio delle attività. Agli istituti di credito - sottolinea Sammartino - chiedo uno slancio di generosità per dare una risposta di sistema a una crisi senza precedenti, tutelando centinaia di famiglie e rilanciando un comparto che rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello dell’economia della nostra regione".