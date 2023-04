Uva da tavola di Canicattì, la Regione dichiara lo stato di crisi

La giunta regionale, su proposta dell’assessorato all'Agricoltura, ha dichiarato lo stato di crisi eccezionale per il settore uva da tavola Igp di Canicattì: un n settore messo in grave difficoltà sia nella produzione che nella distribuzione a causa dell’aumento della spesa energetica che ha determinato costi di produzione pari a 0,60 euro al chilo contro un prezzo medio di vendita di 0,20-0,30 euro al chilo, con una perdita complessiva di circa 200 milioni di euro.

Una situazione più volte denunciata nel recente passato da parte dei sindaci del territorio e dei produttori, costretti a mandare al macero larga parte del raccolto.

L’obiettivo della Regione, dice adesso una nota, "è anche quello di avviare un programma di qualificazione e orientamento al mercato dell’uva da tavola in Sicilia attraverso strumenti di politica agricola comune (Piano strategico della Pac) da elaborare di concerto con i produttori".

Crisi uva Italia, on. Savarino: accolta la nostra istanza sullo stato di crisi.

"La mia richiesta, condivisa da tutto il gruppo di Fratelli d’Italia, è stata esaudita: il Governo Schifani ha dichiarato lo stato di crisi per il comparto dell’uva da tavola siciliana. Ci avevamo lavorato nelle scorse settimane, incontrando i produttori e le associazioni di categoria, ascoltando le loro crescenti preoccupazioni per una produzione e commercializzazione disastrosa, per gli esorbitanti costi energetici, di trasporto e logistica da sostenere, per un prodotto di qualità che rischiava di perdere la sua competitività. Abbiamo fatto nostre queste istanze, con una mozione e una risoluzione approvata all’unanimità, le abbiamo presentate sui tavoli istituzionali. Oggi la declaratoria dello stato di crisi consente ai produttori di tirare un sospiro di sollievo. Così, con fatti concreti e lavoro serrato, continuiamo a tutelare un settore strategico che coinvolge un’area vastissima del nostro territorio". Lo dichiara in una nota la deputata regionale Giusi Savarino.