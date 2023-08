Gal sicani, incontro a Racalmuto per parlare di sviluppo economico e culturale

Incontro ieri sera a Racalmuto tra il sindaco Vincenzo Maniglia ed il direttore del Gal Sicilia Centro Meridionale l’architetto Olindo Terrana.

Un momento di confronto in vista della nuova programmazione europea 2021-2027, per valutare le numerose opportunità offerte dalla nuova programmazione di cui si sta passo dopo passo delineando la strategia.

“Il Gal Sicilia Centro Meridionale- ha dichiarato il sindaco di Racalmuto Vincenzo Maniglia-si è rivelato in questi anni e con la passate programmazioni una importante fonte di sviluppo economico e sociale per i comuni dell’agrigentino che ne fanno parte tra i quali anche il nostro. Sono sicuro- ha aggiunto il capo dell’amministrazione comunale- che anche nella nuova programmazione 2021-2027 ci saranno dei vantaggi ed il nostro obiettivo è quello di sfruttarli. Abbiamo già delle idee di massima da potere realizzare-ha concluso Vincenzo Maniglia -. Ad esempio potremo lavorare insieme al Gal ad una ulteriore valorizzazione del nostro patrimonio , storico, artistico e culturale. Credo che riusciremo ad attuarle per una ulteriore crescita sociale ed economica della nostra Racalmuto”.