“Compro sotto casa”: ecco la campagna social di Confcommercio per sostenere i negozi

Confcommercio Agrigento avvia, partendo da Aragona, la campagna social denominata “Compro sotto casa perché mi sento a casa” abbinata ad una proposta di progetto solidale che vedrà coinvolta la comunità aragonese.

“Si tratta di una campagna promozionale e di sensibilizzazione sull’acquisto nei negozi di vicinato - spiega Gero Niesi, vice presidente di Confcommercio Agrigento - con l'obiettivo di valorizzare il ruolo di aggregatore sociale che le attività commerciali svolgono nelle città, senza distinzione di dimensioni, per evidenziare il forte legame che esiste tra gli abitanti di un quartiere e i suoi negozi”.

Un legame che, in questa campagna promozionale, sarà rappresentato da questo slogan: “A Natale fai vivere Aragona, scegli di comprare sotto casa” con l'obiettivo di trasmettere il calore della socialità e il piacere di vivere le vie della propria comunità.

L’iniziativa vedrà il coinvolgimento dell’amministrazione cittadina, presente all'incontro con l'assessore alle attività produttive Raimondo Chiara e con il sindaco Giuseppe Pendolino, e della Pro loco di Aragona rappresentata dal presidente Rosario Pendolino che promuoveranno un progetto solidale parallelo in cui, in un Natale difficile per tanti, Aragona con le sue associazioni e con le sue attività commerciali, dimostrerà di essere una comunità solidale sostenendo i più fragili.