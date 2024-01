Arriva la carta d'inclusione: ecco come richiederla e dove ritarla

Da venerdì 26 gennaio in tutti i 73 uffici postali della provincia di Agrigento sarà possibile ritirare la Carta di Inclusione su cui verrà erogato, per gli aventi diritto, l’assegno di inclusione.

I richiedenti potranno ritirare la "Carta di Inclusione" dopo aver ricevuto dall’Inps la specifica comunicazione, presentando un documento di identità e il codice fiscale e qualora per lo stesso nucleo familiare siano state richieste più carte, ogni titolare dovrà ritirare la propria personalmente.

Poste consiglia di recarsi allo sportello in tarda mattinata e privilegiando i giorni successivi al 26 per evitare le file.

La domanda per accedere all'assegno di inclusione può essere presentata all’Inps attraverso il sito inps.it, gli enti patronati e i centri di assistenza fiscale.

Requisiti

L’Adi è riconosciuto ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 9.360 euro, che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: con disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. Con il Dm 13 dicembre 2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizione di svantaggio.

A quanto ammonta

Il beneficio economico dell’Adi è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da: una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui, se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Tale quota viene moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’Isee in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda.