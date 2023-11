Caro voli, torna l’incubo in vista del Natale: 300 euro per la Sicilia

Dopo il decreto studiato ad hoc dal governo per calmierare i prezzi torna l’incubo caro-voli in Italia in vista delle festività natalizie. A meno di due mesi dal Natale le tariffe dei biglietti aerei per le isole hanno già registrato sensibili incrementi, come denuncia il Codacons. Cosa ne è stato delle misure del governo introdotte col decreto Asset? Andiamo per ordine.

Più di 300 euro a tratta per raggiungere la Sicilia

Facendo alcune simulazioni l’associazione dei consumatori ha potuto constatare che per andare a Catania partendo il 22 dicembre con un biglietto di sola andata si spendono un minimo di 206 euro da Milano, 231 euro da Bologna, 239 euro da Torino e 242 euro da Firenze. Spostando la data al giorno successivo la spesa sale a 273 euro a biglietto partendo da Torino, 286 euro da Firenze. I voli per Palermo, invece, partono da un minimo di 143 euro da Roma, 220 euro da Milano, 269 euro da Torino e addirittura 314 euro se si parte da Bologna.

Stesso problema per chi vuole raggiungere la Sardegna per trascorrere le vacanze natalizie. Per raggiungere Cagliari volando da Milano si spendono 127 euro partendo il 22 dicembre che arrivano a 135 euro se si parte il 24 dicembre; 211 euro da Torino, 194 euro da Venezia, 177 euro da Bologna.

Un vero e proprio salasso, anche perché questi prezzi non tengono conto dei costi aggiuntivi, come quello per il bagaglio a mano o la scelta del posto a sedere. Proprio per questo il Codacons ha deciso presentare una nuova denuncia all’Antitrust affinché intervenga sull’ennesimo rialzo dei voli aerei a danno di lavoratori e studenti che tornano a casa durante le feste.

"Non possiamo non chiederci che fine abbiano fatto le misure del governo introdotte col decreto Asset e che erano finalizzate proprio ad evitare ciò che il Codacons ha registrato, ossia un aumento delle tariffe per i collegamenti con le isole durante un periodo di picco della domanda", ha dichiarato il presidente Carlo Rienzi.

Quali sono le tratte più care

Queste alcune delle tariffe più care per biglietti di voli di sola andata per il periodo natalizio:

Roma-Catania

22 dic da 82 euro

23 dic da 94 euro

24 dic (entro le ore 17) da 83 euro



Milano-Catania

22 dic da 206 euro

23 dic da 165 euro

24 dic (entro le ore 17) da 178 euro



Firenze-Catania

22 dic da 242 euro

23 dic da 286 euro

24 dic (entro le ore 17) da 181 euro



Torino-Catania

22 dic da 239 euro

23 dic da 273 euro

24 dic (entro le ore 17) da 157 euro



Bologna-Catania

22 dic da 231 euro

23 dic da 238 euro

24 dic (entro le ore 17) da 197 euro



Roma-Palermo

22 dic da 93 euro

23 dic da 143 euro

24 dic (entro le ore 17) da 118 euro



Milano-Palermo

22 dic da 184 euro

23 dic da 220 euro

24 dic (entro le ore 17) da 205 euro



Torino-Palermo

22 dic da 237 euro

23 dic da 269 euro

24 dic (entro le ore 17) da 230 euro



Bologna-Palermo

22 dic da 258 euro

23 dic da 314 euro

24 dic (entro le ore 17) da 226 euro



Milano-Cagliari

22 dic da 127 euro

23 dic da 112 euro

24 dic (entro le ore 17) da 135 euro



Torino-Cagliari

22 dic da 211 euro

23 dic da 150 euro

24 dic (entro le ore 17) da 84 euro



Venezia-Cagliari

22 dic da 194 euro

23 dic da 145 euro

24 dic (entro le ore 17) da 138 euro



Bologna-Cagliari

22 dic da 177 euro

23 dic da 153 euro

24 dic (entro le ore 17) da 126 euro

Cosa ne è stato del Decreto Asset

Su un possibile caro voli in vista delle vacanze natalizie aveva già acceso un faro a fine settembre Jose Marano, vice presidente Cinquestelle della IV commissione dell’Ars Ambiente, Territorio e Mobilità, ma il suo appello sembra essere rimasto inascoltato. "La retromarcia di Roma sul tetto ai prezzi è l’ennesima sconfitta di questo governo di centrodestra che anche sul fronte del caro voli non ha ancora trovato soluzioni concrete - aveva detto -. Finora si è limitato ad un serie di annunci seguiti da iniziative praticamente inutili come quella dell’osservatorio che si è riunito solo due volte e che non ha prodotto nulla di concreto".

Dopo le rimostranze di Ryanair e di altre compagnie aeree, infatti, l'esecutivo ha presentato un emendamento al decreto Asset riscrivendo la norma varata all'inizio di agosto per contrastare i rincari dei biglietti, lasciando praticamente irrisolto il problema del caro voli.