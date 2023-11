Bollette della luce: c'è una pessima notizia sulle tariffe per le famiglie

Per cucinare con un forno elettrico in Italia si spendono in media 77 euro in un anno, vale a dire il 42% in più degli svedesi, il 63% in più dei francesi e addirittura più del doppio (+107%) degli spagnoli. L'Italia è al sesto posto tra i paesi più cari in Europa per quanto riguarda le bollette della luce. A fare la differenza sono le tariffe medie dell'elettricità. Facile.it ha preso in esame gli ultimi dati Eurostat relativi al prezzo medio dell'elettricità applicato ai clienti domestici in Europa scoprendo che, nel primo semestre del 2023, l'Italia è stato uno dei paesi con le tariffe più elevate. Nel dettaglio, tra i 27 paesi dell'Ue, l'Italia è risultata essere il sesto paese più caro per quanto riguarda il costo dell'energia elettrica, con una tariffa media, incluse tasse ed oneri di sistema, pari a 0,378 euro per ogni kilowattora. Sono pochi gli stati dell'Unione europea con un valore più alto: tra questi ci sono, ad esempio, i Paesi Bassi (+26%), il Belgio (+15%) e la Germania (+9%).

La differenza di tariffe e l'impatto degli elettrodomestici

È decisamente più lunga la lista dei paesi con un prezzo più basso del nostro: limitandosi ai principali, troviamo la Svezia (-29%), l'Irlanda (-35%), Francia e Grecia (entrambe -39%), la Spagna (-52%), per non parlare dell'Ungheria, dove la tariffa media per i clienti domestici è stata addirittura più bassa del 69%. Ma che impatto ha sulle tasche dei consumatori la differenza di tariffa? Per rispondere a questa domanda, Facile.it ha analizzato i consumi dei principali elettrodomestici, prendendo in considerazione modelli in classe B. Ecco allora che, a parità di condizioni, si scopre che per fare la lavatrice (220 lavaggi l'anno) in Italia spendiamo circa 111 euro di corrente, mentre i francesi devono mettere a budget appena 68 euro, che scendono a 53 euro in Spagna. C'è una magra consolazione: per tedeschi e belgi, invece, la spesa supera i 120 euro.

E l'uso del frigorifero? Tenendo conto che lo usiamo quasi ininterrottamente tutto l'anno, la differenza tra i diversi stati europei si fa sentire ancora di più: ad esempio, per alimentare un apparecchio in classe B occorrono circa 193 euro l'anno in Italia, mentre gli irlandesi spendono 126 euro, che diventano 105 euro per chi vive in Portogallo e, addirittura, appena 93 euro per chi risiede in Spagna. Anche per lavare i piatti con la lavastoviglie si spende notevolmente di più in Italia: usando questo elettrodomestico a giorni alterni spendiamo 92 euro l'anno. Se è vero che nei Paesi Bassi si arriva addirittura a 116 euro, va decisamente meglio, tra gli altri, in Grecia e Francia (entrambi 57 euro), in Spagna (45 euro) e in Ungheria (28 euro). Ecco le stime sui paesi europei presi in esame:

Stato Stima bolletta annua Paesi Bassi € 1.283 Belgio € 1.175 Romania € 1.134 Germania € 1.114 Danimarca € 1.029 italia € 1.021 Media UE (27 Paesi) € 780 Svezia € 720 Irlanda € 669 Grecia € 628 Francia € 626 Portogallo € 559 Spagna € 492 Ungheria € 313

Stessa famiglia, stessi consumi, ma...

E non è tutto, perché anche gesti comuni come guardare la televisione o asciugarsi i capelli assumono una dimensione economica diversa da un paese all'altro: per 4 ore di programmi televisivi al giorno, tutti i giorni, ad esempio, i 49 euro spesi dagli italiani diventano 32 in Irlanda, mentre un phon in azione per 5 minuti al giorno costa, all'anno, 23 euro da noi, 14 euro in Francia e 7 in Ungheria.

Prendendo come riferimento il consumo di una famiglia tipo italiana (2.700 kWh) e tenendo in considerazione le tariffe del primo semestre 2023 si scopre che, potenzialmente, in Italia quest'anno le bollette dell'energia elettrica potrebbero pesare per circa 1.021 euro. Nei paesi d'Europa dove l'energia è più cara, a parità di consumi, la spera arriverebbe ad esempio a 1.114 euro in Germania e 1.283 euro nei Paesi Bassi. Altri cittadini europei sono più fortunati: in Svezia, ad esempio, la bolletta della luce sarebbe pari a 720 euro, 669 euro in Irlanda e 628 euro in Grecia.

Stessa famiglia, stessi consumi, ma se vive in Francia pagherebbe 626 euro, in Portogallo 559 euro, per non parlare della Spagna con i suoi 492 euro. Sebbene disti appena 750 km circa in linea d'aria dall'Italia, l'Ungheria - almeno dal punto di vista dei prezzi dell'energia elettrica - sembra essere distante anni luce: basti pensare che, a parità di consumi, con le tariffe in vigore nel primo semestre dell'anno, la spesa annua sostenuta dalle famiglie ungheresi sarebbe pari ad appena 313 euro.