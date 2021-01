"Servizio civile universale", ecco il bando e come partecipare: 46.891 posti disponibili

Servizio Civile Universale, pubblicato il Bando per la selezione di operatori volontari. Sono 46.891 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di

servizio civile.

E' possibile partecipare ad uno dei 2.814 progetti che si realizzeranno tra il 2021 e il 2022 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi, pertanto è possibile presentare la domanda entro non oltre le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it si trovano tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando. Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore. Per il bando e per maggiori informazioni: https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord_2020.aspx