Regione, 27 milioni per promuovere il vino siciliano nei mercati extra Ue

Al via due bandi per complessivi 27 milioni di euro destinati alla promozione del vino siciliano nei mercati extra Ue e alla qualificazione della viticoltura e dell’enologia. Sono stati pubblicati dall’assessorato regionale dell’Agricoltura nell'ambito dei finanziamenti dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (Ocm vino). Gli interventi riguardano la realizzazione e l'ammodernamento delle strutture delle imprese, l'acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti; la realizzazione di punti vendita aziendali ed extra aziendali esclusivamente fissi, purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione; interventi di efficientamento energetico.

"Rafforziamo la nostra strategia di sostegno al vino siciliano con interventi di sistema - ha commentato il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino - volti ad accompagnare le aziende nella conquista di nuovi mercati. Da un lato, puntiamo sulla straordinaria qualità del prodotto e sul racconto dell'unicità del territorio che esprime ogni singola bottiglia, nel quale si realizza un'irripetibile relazione tra enologia, cultura, tradizioni e paesaggio. Dall'altro lato, puntiamo a modernizzare le cantine per migliorare la resa e la sostenibilità della produzione".

Per quanto riguarda gli investimenti in cantina, i principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere sono migliorare la sostenibilità economica e la competitività dei produttori vitivinicoli, il rendimento delle aziende in materia di efficienza e risparmio energetici, e di processi sostenibili, contribuire alla mitigazione e all'adattamento dei cambiamenti climatici. I bandi sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.