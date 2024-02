Lavori nella strada provinciale Quadrivio Spinasanta-Villaseta: arriva il finanziamento per la manutenzione

Tutto pronto per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 1 Quadrivio Spinasanta-Villaseta (tratti A e B-C direzione Fondacazzo-Borsellino). Si tratta di intervneti finanziati con fondi previsti dal DM del 9/5/2022 (programma ottennale legge 234/21) che consentiranno ulteriori interventi sulla rete viaria di competenza del Libero consorzio comunale di Agrigento.

Le istanze per partecipare al bando dovranno essere presentate entro le ore 12 del prossimo 8 marzo: serviranno a invitare gli operatori economici alla procedura negoziata per l’accordo quadro annuale per l'affidamento dei lavori.

L’avviso è pubblicato sulla home page del sito istituzionale www.provincia.agrigento.it e saranno ammesse solo le istanze presentate attraverso il portale appalti del Libero consorzio. L'importo a base d'asta è di 560mila euro più Iva, compresi 16.800 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L'esame delle manifestazioni di interesse e l'eventuale sorteggio saranno effettuati in seduta pubblica tramite la piattaforma telematica Maggioli l'11 marzo alle ore 9 nella sala gare del Libero consorzio comunale di Agrigento in via Acrone 27.