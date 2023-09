Sandali e calze bianche: eccessive o essenziali? La moda che conquista le star

Essenziale o eccessiva? E' questo il dilemma sulla moda del momento, ovvero: sandali e calzini bianchi. La combianzione che fa storcere il naso agli amanti delle regole, sta diventanfo il long dress delle stars. Sulle passerelle della Milano fashion Weeek i sandali platform ed i calzini bianchi sono stati il must delle top model.

Quello che doveva essere una apparente caduta di stile si sta trasformando in un - a dir poco - clamoroso cambio look che tanti stanno apprezzando.

La combinazione ha tentato anche i più scettici, tanto da avere sfatato un tabù che va avanti da decenni: calzino bianco si? Eccome. Un dettagloo che ricorda l'immagine di un classico turista che sceglie una combinazione che fino a poco tempo fa era definita "diabolica".

Oggi, invece, il binomio: sandalo-calzino va per la maggiore. Un design della moda che, però, suscita opinioni contrastanti. Le star hanno scelto da che parte stare, i più "modaioli" idem, tocca agli essenzialisti capire da che parte stare.

Chi ha lanciato la moda?

La prima a "sfidare" lo scetticismo fu la modella statunitense Kendall Jenner. E' stata lei la prima ad essere tentata da questo look bizzarro e assai stravagante. Gli esperti del fashion fanno sapere che la coppia sandalo-calzino sta decisamente meglio con cropped pants alla caviglia o con longuette sotto il ginocchio. In questo modo si garantisce l'equilibrio alle proporzioni. Il tocco rock che sta appassionando tutti è pronto a prendersi la scena anche in inverno.