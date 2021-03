Visita con nomina per il monsignor Santo Marcianò, l'ordinario militare in provincia

Visita con nomina per il monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia. Qualche giorno fa, il religioso, ha fatto visita alle forze armate dell’Agrigentino. Dopo la celebrazione della santa messa, il luogotenente Paolino Scibetta, comandante della stazione carabinieri di Aragona, l’appuntato Scelto Gianfranco Santulli, stazione carabinieri di Canicattì e l’appuntato scelto Vincenzo Baldarelli del comando provinciale di Agrigento, hanno ricevuto, per mano dell’ordinario militare il mandato per ministro straordinario della Comunione.

Il servizio che sarà utile a coloro che sono impossibilitati a ricevere Gesù Eucaristia, soprattutto nella peculiare situazione pastorale venutasi a creare a causa della crisi sanitaria da Covid-19. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e militari, coordinati dal comandante del presidio provinciale, colonnello Vittorio Stingo.

La visita ha toccato anche Siculiana dove opera una parte del contingente. Durante l’incontro, l’ordinario militare, accompagnato dal comandante di raggruppamento, Colonnello Antonino Longo e dal comandante della Brigata Meccanizzata “Aosta”, Generale di Brigata Giuseppe Bertoncello, ha espresso sentimenti di profonda gratitudine al personale militare, sottolineando che “il vostro è un servizio, tra la gente e per la gente…e la vostra presenza, al fianco delle forze dell’ordine, rafforza i presidi di sicurezza e di legalità nelle nostre città. […] Siate esempio di integrità morale e portatori di valori positivi anche per le giovani generazioni che vi osservano con interesse e curiosità".