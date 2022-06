Riapre villa Romana: sarà possibile visitarla nei week end

Dopo alcuni mesi di lavoro per restaurarla, riapre da domani, venerdì 1 luglio, la Villa Romana di Realmonte.

Sin dalla mattina sarà possibile visitare la Villa romana tramite percorsi didattici condotti dagli archeologi di CoopCulture, gestore dei servizi aggiuntivi. Ogni visita di circa un’ora, permetterà di scoprire un contesto archeologico unico nel suo genere, tra cortili colonnati, pavimenti musivi e strutture termali costruite in riva al mare.

Le visite guidate si svolgeranno ogni venerdì, sabato e domenica alle 10, alle 11 e alle 12. Il biglietto costerà 5 euro.

"La Villa Romana di Realmonte riapre - sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà- con un intervento di riqualificazione che ne restituisce la bellezza e lo splendore, ampliando l’offerta culturale del Parco archeologico della Valle dei Templi. Ancora un esempio di attenzione che va nella direzione della valorizzazione del patrimonio culturale della provincia di Agrigento che in questi anni ha visto susseguirsi numerosi interventi: dai lavori per mettere in luce il portentoso Teatro ellenistico nell’area archeologica della Valle dei Templi, alla riqualificazione della Casa di Luigi Pirandello, ai nuovi percorsi di visita accessibili a tutti e privi di barriere architettoniche. Anche a Realmonte, la Primavera dell'Archeologia dà i suoi frutti”.