Via Pirandello al buio da tre giorni, la protesta dei titolari dei locali della movida: "Pregiudicata la sicurezza"

Al buio. Da tre giorni, via Pirandella è "sprofondata" nel buio fitto, squarciato soltanto dalle luci di insegne ed interni dei locali della movida. Uno stato di fatto che incute preoccupazione per quanto attiene la sicurezza e che, ieri sera, ha fatto levare un coro polemico. A protestare sono stati gli esercenti commerciali che, soprattutto nella serata pre-festiva di ieri, hanno visto pregiudicare i propri affari. I clienti sdegnati non si sono soffermati, tranne rare eccezioni, più di tanto, non si sono intrattenuti, contrariamente a quanto avviene, a sorseggiare aperitivi.

Un disservizio che i titolari e i gestori dei locali della movida non riescono proprio a comprendere. "L'illuminazione pubblica non può saltare così e non può restare, per giorni e giorni, inesistente" - dicevano ieri sera, appunto, gli esercenti - .

Scontata la preoccupazione per la mancanza di sicurezza. Ma per fortuna non si sono registrati fatti di microcriminalità.