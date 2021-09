Covid, chiesta all'Asp l’intensificazione della campagna vaccinale nelle scuole  

Intensificare la campagna vaccinale nelle scuole dato che l'anno scolastico è ormai iniziato. A chiederlo con una nota all'Asp sono il sindaco di Sciacca Francesca Valenti e l’assessore all’Istruzione Gisella Mondino.

Il sindaco Valenti e l’assessore Mondino hanno auspicato “un’intensificazione della campagna vaccinale per il personale docente e non docente, nonché per gli alunni per i quali è prevista su base volontaria la somministrazione del vaccino anti Covid”. La richiesta è stata formulata per “garantire il ritorno alla pienezza della vita scolastica in vista della ripresa in presenza del nuovo anno scolastico 2021-2022”.