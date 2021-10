Urologia, un medico licatese a capo della sezione dell'associazione europea

Importante riconoscimento per il medico licatese Angelo Territo, urologo dell’ospedale universitario "Fundació Puigvert" di Barcellona. Il professionista è stato nominato infatti direttore del gruppo "Trapianto Renale" della Yau, Young academic urologists, ovvero la sezione dei giovani urologi accademici dell'associazione europea di Urologia.

Il gruppo è nato nel luglio 2021 ed è stato promosso da Territo, riunendo giovani under 40 esperti nel campo della trapiantologia renale, con curriculum scientifico impeccabile e provenienti da tutta Europa.

“In qualità di chirurgo urologo dedicato anche ai trapianti di rene, sono profondamente orgoglioso di presiedere e coordinare tale gruppo di eccellenze provenienti da tutta Europa, con notevoli capacità chirurgiche e spiccata dedizione per la ricerca scientifica. Tra i principali obiettivi del gruppo vi è quello di coniugare la nostra attività chirurgica con la ricerca scientifica che, saggiamente impiegata, si traduce in beneficio per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica (in dialisi o in pre-dialisi) da sottoporre a trapianto di rene (da donatore cadavere o da vivente). Ovvero, enfatizzare il concetto di attività scientifica impiegata per migliorare la cura dei pazienti".