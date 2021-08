Comune, uffici chiusi il prossimo 16 agosto: saranno garantite solo le emergenze

Saranno chiusi il prossimo 16 agosto gli uffici comunali a Canicattì. A comunicarlo è il sindaco Ettore Di Ventura.

"La decisione - dice una nota - è stata presa sia perché nei giorni feriali immediatamente a ridosso della festività del ferragosto l'afflusso di pubblico e la richiesta di servizi agli uffici si riduce notevolmente, sia per ridurre il consumo energetico. Per i dipendenti, l'assenza dal lavoro, sarà conteggiata come giorno di ferie".

Saranno comunque garantiti i servizi essenziali di stato civile, anagrafe, cimitero e quelli di pronta reperibilità e di Polizia municipale.