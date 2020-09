Arriva la decisione: il convegno di studi Pirandelliani lascia la città

"Considerata la situazione di accanita e intollerabile insofferenza verso il centro, manifestata dai vertici delle istituzioni locali, è con grande dispiacere di tutti i soci che siamo costretti ad annunciare il trasferimento dell’edizione 2020 del Convegno Internazionale di Studi Pirandelliani, già presentato l’anno scorso e ampiamente programmato per il prossimo dicembre".

Dopo i "tuoni" delle scorse settimane, il presidente del Centro Stefano Milioto ha annunciato la decisiva scelta di trasferire altrove l'iniziativa che ogni anno riunisce ad Agrigento esperti nel nome del drammaturgo empedoclino.

"A poche settimane dall’apertura dell’evento però - continua Milioto - il Comune e l’Ente Parco, che preferiscono privilegiare altre iniziative, non hanno inteso sostenere l’iniziativa, come avvenuto sporadicamente in passato, negando qualsiasi contributo con il comodo alibi della mancanza di risorse economiche. Nell’attesa che venga riconosciuto il valore del Centro e del Convegno, all’unanimità l’assemblea dei soci ha deliberato di non allestire più l’evento ad Agrigento".