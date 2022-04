Traffico in tilt in via Duomo, l’appello del Codacons: “Autorizzare il transito solo ai residenti”

Traffico bloccato e residenti esasperati in via Duomo, in pieno centro storico nella città dei templi, poco distante dalla cattedrale di San Gerlando. A denunciarlo è il Codacons che, con una nota firmata dal vice presidente Giuseppe Di Rosa, parla di “seri pericoli per l’incolumità pubblica”.

“Auto parcheggiate ovunque e assenza di servizio di vigilanza, di controllo e di direttive - afferma Di Rsa - ma basterebbe poco per risolvere il problema: un’ordinanza urgente che autorizzi il transito e la sosta in quella zona alle sole auto dei residenti, ma anche rivedere immediatamente le autorizzazioni a manifestazioni di ogni genere nelle varie zone del centro storico. Al Duomo di Palermo si arriva a piedi, stessa cosa a Milano così come in tutte le città “normali” del mondo.

I residenti ci hanno contattato infervorati perché si sentono abbandonati al loro destino. Sono pronti a tutto, anche alle barricate.