Temporali in arrivo, la Protezione civile dirama l'allerta "gialla"

"Sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale su zone occidentali e meridionali con quantitativi cumulati moderati. Cielo irregolarmente nuvoloso con temporanei addensamenti nel corso della giornata con possibilità di qualche isolato piovasco in serata o tarda serata". Queste le previsioni meteo per domani che hanno fatto diramare alla Protezione civile regionale l'allerta "gialla" per rischio idrico.

L?ondata di maltempo prevista investirà - da stasera e fino a domani - tutto l'Agrigentino dove potranno verificarsi temporali e fenomeni intensi e localmente pericolosi.

I sindaci, partendo da quello di Ribera: Matteo Ruvolo, stanno richiamando tutti i concittadini alla massima prudenza. I consiglio sono:

? Di rimane a casa in luoghi sicuri e di uscire solamente in casi di estrema necessità;

? Di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale, ciò è riferito anche alle automobili;

? Di non allontanarsi, durante i fenomeni di precipitazioni, dalle proprie abitazioni se non per motivi strettamente necessari;

? Di mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle zone più a rischio evitandone l?uso se non in caso di necessità;

? Di evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamenti;

? Di non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi e dalle zone ritenute più sicure;

? Di evitare e fare attenzione agli attraversamenti dei fiumi e dei valloni;

? Di prestare attenzione agli ulteriori annunci diramati dalle autorità anche a mezzo dell?informazione nazionale e locale;

? Di contattare in caso di pericolo a persone e/o cose i vigili del fuoco (115 ? 0925/21222) o il comandi della polizia locale.